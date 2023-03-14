Сысоева Параскева Ефимовна
Место рожденияп.Сысоевский
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сысоев Тихон Федоров
Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович
п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сысоев Иван Федоров
Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858