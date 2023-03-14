Сысоева Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Параскева Ефимовна

Место рождения

п.Сысоевский

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сысоев Тихон Федоров

Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович

п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сысоев Селиверст Федоров

Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сысоев Иван Федоров

Отец ребёнка: Сысоев Федор Александрович

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Федор Александрович

Смерть
После 1858
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл