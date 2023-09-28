Сирина Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирина Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1942

Отец: Сирин Василий Степанович

Мать: Сирина Агафья Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1959

Сын: Емельянов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.12.1967

Дочь: Барановская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Барановский Николай Федорович

Рождение ребёнка
21.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барановский Николай Федорович

Нижнеянск, Усть-Янский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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