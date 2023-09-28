Сирина Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1942
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1942
Отец: Сирин Василий Степанович
Мать: Сирина Агафья Петровна
Рождение ребёнка
31.08.1959
Сын: Емельянов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.12.1967
Дочь: Барановская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Барановский Николай Федорович
Рождение ребёнка
21.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барановский Николай Федорович
Нижнеянск, Усть-Янский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)