Панамаренко Петр Анисимович
Место рожденияВоронежская губерния, Бирючинский уезд, село Шеншинка (Ивановка, Шиншиновка)
Дата рождения15.06.1892
Дата смерти?.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Панамаренко Анисим Петрович
Мать: Панамаренко Мария
Сын: Панамаренко Антоний Петрович
Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна
Сын: Панамаренко Кирилл Петрович
Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна
Дочь: Кирильченко Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Панамаренко Марфа Максимовна
Сын: Панамаренко Николай Петрович
Мать ребёнка: Панамаренко Марфа Максимовна
Сын: Панамаренко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Панамаренко Марфа Максимовна