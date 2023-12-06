Панамаренко Петр Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панамаренко Петр Анисимович

Место рождения

Воронежская губерния, Бирючинский уезд, село Шеншинка (Ивановка, Шиншиновка)

Дата рождения

15.06.1892

Дата смерти

?.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1892

Отец: Панамаренко Анисим Петрович

Мать: Панамаренко Мария

Воронежская губерния, Бирючинский уезд, село Шеншинка (Ивановка, Шиншиновка)
Рождение ребёнка
04.05.1912

Сын: Панамаренко Антоний Петрович

Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна

Рождение ребёнка
11.05.1919

Сын: Панамаренко Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна

Рождение ребёнка
22.06.1924

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна

Рождение ребёнка
08.10.1926

Дочь: Кирильченко Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
31.12.1928

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Панамаренко Матрена Тихоновна

Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Панамаренко Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
05.01.1936

Сын: Панамаренко Николай Петрович

Мать ребёнка: Панамаренко Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
29.08.1941

Сын: Панамаренко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Панамаренко Марфа Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панамаренко Марфа Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец, плотник
Смерть
?.02.1967
Владыкинка, Федоровский район, Костанайская область
Причина смерти: Застрелился
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