Статова Акулина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1916
Дочь: Краснокутская Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Статов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернявская Александра
Отец ребёнка: Статов Владимир
Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Статов Владимир
Смерть
Около 1965