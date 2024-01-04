Статова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статова Акулина

Место рождения

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Краснокутская Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Статов Владимир

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская Александра

Отец ребёнка: Статов Владимир

Конезавод имени Буденного, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Статов Владимир

Новый Маныч, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1965
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