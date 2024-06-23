Сергачев Роман Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергачев Роман Валерьевич

Сергачев Роман Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1966 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сергачева (Касаткина) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергачев Арсений Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.2011

Сын: Сергачев Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.