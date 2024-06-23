Сергачев Роман Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1988
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергачев Арсений Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.2011
Сын: Сергачев Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности