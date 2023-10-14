Сережникова (Семенова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сережникова Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Сережников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сережников Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Сережников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сережников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Сережников Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно