Сережникова (Семенова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сережникова (Семенова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сережникова Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Сережников Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сережников Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Сережников Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сережников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сережников Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сережников Алексей Александрович

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