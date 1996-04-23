Жаксымбаев Виктор Сабыржанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1996
Рождение ребёнка
14.07.2017
Сын: Жаксымбаев Артем Викторович
Мать ребёнка: Жаксымбаева Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
14.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жаксымбаева Дарья Сергеевна
Шадринск, город Шадринск, Курганская область