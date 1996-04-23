Жаксымбаев Виктор Сабыржанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаксымбаев Виктор Сабыржанович

Жаксымбаев Виктор Сабыржанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1996

Отец: Жаксымбаев Сабыржан Косымбаевич

Мать: Жаксымбаева Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
14.07.2017

Сын: Жаксымбаев Артем Викторович

Мать ребёнка: Жаксымбаева Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
14.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жаксымбаева Дарья Сергеевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close