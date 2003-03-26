Субботенко Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботенко Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2003

Отец: не указан

Мать: Субботенко Оксана Георгиевна

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