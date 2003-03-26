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Субботенко Татьяна Дмитриевна
Субботенко Татьяна Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.03.2003
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Субботенко Оксана Георгиевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2003
Отец: не указан
Мать:
Субботенко Оксана Георгиевна
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