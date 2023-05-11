Кириченко - Лелина (Шумилова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946
Рождение ребёнка
11.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лелин Анатолий Александрович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.03.1983
Дочь: Кириченко Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Кириченко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно