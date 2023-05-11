Кириченко - Лелина (Шумилова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко - Лелина (Шумилова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946

Отец: Шумилов Иван Дмитриевич

Мать: Шумилова Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
11.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лелин Анатолий Александрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.03.1983

Дочь: Кириченко Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Кириченко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Василий Иванович