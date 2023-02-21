(Пилипенко) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пилипенко) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1978

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1978

Отец: Пилипенко Михаил

Мать: Пилипенко Татьяна

Рождение ребёнка
10.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустовалов Виталий

Рождение ребёнка
10.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустовалов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустовалов Виталий