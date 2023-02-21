(Пилипенко) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1978
Отец: Пилипенко Михаил
Мать: Пилипенко Татьяна
Рождение ребёнка
10.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустовалов Виталий
Рождение ребёнка
10.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустовалов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пустовалов Виталий