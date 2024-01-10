Давлетшин Нияз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Нияз

Место рождения

Чирки-Гришино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирки-Гришино
Рождение ребёнка
1956

Сын: Давлетшин Ниль

Мать ребёнка: Давлетшина Фарида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина Фарида

г.Зыряновск Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетшина Фарида

Смерть
Неизвестно
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