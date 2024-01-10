Давлетшин Нияз
Место рожденияЧирки-Гришино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Чирки-Гришино
Рождение ребёнка
1956
Сын: Давлетшин Ниль
Мать ребёнка: Давлетшина Фарида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлетшина Фарида
г.Зыряновск Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлетшина Фарида
Смерть
Неизвестно