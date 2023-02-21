Гаврилова (Груздева) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Груздева) Людмила Алексеевна

Место рождения

Псковская область, д. Мешаново

Дата рождения

01.04.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1936

Отец: Груздев Алексей

Мать: Федотова Татьяна Ивановна

Псковская область, д. Мешаново
Рождение ребёнка
1953 или 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Николай Михайлович

Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно