Гаврилова (Груздева) Людмила Алексеевна
Место рожденияПсковская область, д. Мешаново
Дата рождения01.04.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1936
Отец: Груздев Алексей
Псковская область, д. Мешаново
Рождение ребёнка
1953 или 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Николай Михайлович
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно