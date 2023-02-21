Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1975
Дочь: Сеферян Марина Георгиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1977
Дочь: Белая - Урумян Рузанна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1977
Дочь: Белая Сюзанна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности