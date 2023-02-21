Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1975

Дочь: Сеферян Марина Георгиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1977

Дочь: Белая - Урумян Рузанна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1977

Дочь: Белая Сюзанна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности