Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1897
Отец: Махновский Фёдор Логгинович
Мать: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
13.03.1915
Сын: Иванов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
25.06.1917
Дочь: Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
04.03.1922
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно