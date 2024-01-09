Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1897

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: Елена Федоровна

Рождение ребёнка
13.03.1915

Сын: Иванов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Алексеевич

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.06.1917

Дочь: Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Алексеевич

Шеберта, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1922

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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