Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1864 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Мернов Иоанн

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Мернов Григорий

Отец ребёнка: Мернов Иоанн

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мернов Иоанн

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно