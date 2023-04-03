Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Мернов Иоанн
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Сын: Мернов Григорий
Отец ребёнка: Мернов Иоанн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мернов Иоанн
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно