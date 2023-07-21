Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита

Смерть
Неизвестно