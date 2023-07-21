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Наталья
Наталья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семён
Мать
Не указана
Муж
Никита
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Никита
Смерть
Неизвестно
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