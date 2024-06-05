Баланов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баланов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баланова-Тополина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баланова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Баланова-Тополина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баланова Анна Петровна

Мать ребёнка: Баланова-Тополина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баланов Николай Петрович

Мать ребёнка: Баланова-Тополина Анна

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