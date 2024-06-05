Баланов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баланова-Тополина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баланова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Баланова-Тополина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баланова Анна Петровна
Мать ребёнка: Баланова-Тополина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баланова-Тополина Анна