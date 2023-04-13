Сорока Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1910 по 1920

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Сорока Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кондратенко Мария Куприяновна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратенко Мария Куприяновна

Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
1982