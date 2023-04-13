Сорока Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1910 по 1920
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1910 по 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Сорока Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кондратенко Мария Куприяновна
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратенко Мария Куприяновна
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
1982