Барабанова Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанова Ольга Тимофеевна

Барабанова Ольга Тимофеевна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.07.1860

Дата смерти

05.08.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1860

Отец: Барабанов Тимофей Антонович

Мать: Барабанова Анастасия Федотовна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
10.07.1860
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Павел Андреев Тяпкин и крестьянская дочь девица Анастасия Петрова Юдина
Смерть
05.08.1860
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умерла в возрасте около 2 месяцев от колики Отпета и похоронена в селе Жерновищи 7.08.1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close