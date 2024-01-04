Барабанова Ольга Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1860
Дата смерти05.08.1860
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1860
Крещение
10.07.1860
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Павел Андреев Тяпкин и крестьянская дочь девица Анастасия Петрова Юдина
Смерть
05.08.1860
Умерла в возрасте около 2 месяцев от колики Отпета и похоронена в селе Жерновищи 7.08.1860