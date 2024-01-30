Соколов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1909
Дата смерти31.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909
Отец: Соколов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылосова (Соколова) Людмила
Мать ребёнка: Соколова Тамара
Смерть
31.05.1965
Причина смерти: Болезнь