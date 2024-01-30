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Соколов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1909

Дата смерти

31.05.1965

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909

Отец: Соколов Павел

Мать: Соколова (Басова) Апполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылосова (Соколова) Людмила

Мать ребёнка: Соколова Тамара

Смерть
31.05.1965
Причина смерти: Болезнь

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