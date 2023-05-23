Потемкин Антон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потемкин Антон Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.07.2016

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.11.2021

Сын: Потемкин Максим Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности