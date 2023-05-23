Потемкин Антон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.2016
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.11.2021
Сын: Потемкин Максим Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности