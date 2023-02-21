- Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1709 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1709 ст.
Отец: - Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Зубарев Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Зубарев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Сын: Зубарев Сидор Григорьевич
Отец ребёнка: Зубарев Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Зубарева Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Зубарев Григорий Фёдорович
Смерть
Неизвестно