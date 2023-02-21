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- Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1709 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1709 ст.

Отец: - Иван -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Зубарев Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Зубарев Григорий Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Зубарев Сидор Григорьевич

Отец ребёнка: Зубарев Григорий Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Зубарева Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Зубарев Григорий Фёдорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно