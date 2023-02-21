Герасимчук Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимчук Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Герасимчук Михаил Степанович

Отец ребёнка: Герасимчук Степан Никитьевич

Рождение ребёнка
28.08.1925

Дочь: Гулей Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Герасимчук Степан Никитьевич

Волковня, Горбацевичская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1966