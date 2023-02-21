Герасимчук Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Герасимчук Михаил Степанович
Отец ребёнка: Герасимчук Степан Никитьевич
Рождение ребёнка
28.08.1925
Дочь: Гулей Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Герасимчук Степан Никитьевич
Волковня, Горбацевичская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1966