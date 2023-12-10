Палагутина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагутина Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1984

Отец: Палагутин Александр

Мать: Палагутина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.2017

Дочь: Воеводина Арина Витальевна

Отец ребёнка: Воеводин Виталий Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палагутин Данил Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводин Виталий Валерьевич

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