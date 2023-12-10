Палагутина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1984
Отец: Палагутин Александр
Мать: Палагутина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.2017
Дочь: Воеводина Арина Витальевна
Отец ребёнка: Воеводин Виталий Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палагутин Данил Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно