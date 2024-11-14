Яновская Матрена Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яновская Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гавриленко (Яновская) Пелагея (Паша) Григорьевна

Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яновский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круглик (Яновская) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лужбина (Яновская) Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Яновский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно

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