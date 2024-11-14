Яновская Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гавриленко (Яновская) Пелагея (Паша) Григорьевна
Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яновский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круглик (Яновская) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лужбина (Яновская) Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Яновский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Яновский Григорий Семенович
Смерть
Неизвестно