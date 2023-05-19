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Пунина Мария Ефимовна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1862

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Пунин Евдоким Федорович

Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пунин Трофим Федорович

Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васюкова Ксения Пунина

Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Васса Федоровна

Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пунин Иван Федорович

Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пунин Федор Иванович

Смерть
До 1862
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область