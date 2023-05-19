Пунина Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васюкова Ксения Пунина
Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пунин Иван Федорович
Отец ребёнка: Пунин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пунин Федор Иванович
Смерть
До 1862