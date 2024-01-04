Норь (Кулеш) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норь (Кулеш) Екатерина Ивановна

Место рождения

Мокрица, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулеш Иван

Мать: не указана

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.03.1870 ст.

Сын: Норь Алексей Феадорович

Отец ребёнка: Норь Феадор Фомин

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.02.1872 ст.

Дочь: Мария Феадоровна

Отец ребёнка: Норь Феадор Фомин

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
30.01.1874 ст.

Дочь: Хильмон Феадора Феадоровна

Отец ребёнка: Норь Феадор Фомин

Железники, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Буйко София Фёдоровна

Отец ребёнка: Норь Феадор Фомин

Железники, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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