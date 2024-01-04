Норь (Кулеш) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулеш Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1870 ст.
Отец ребёнка: Норь Феадор Фомин
Рождение ребёнка
28.02.1872 ст.
Дочь: Мария Феадоровна
Отец ребёнка: Норь Феадор Фомин
Рождение ребёнка
30.01.1874 ст.
Дочь: Хильмон Феадора Феадоровна
Отец ребёнка: Норь Феадор Фомин
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Буйко София Фёдоровна
Отец ребёнка: Норь Феадор Фомин
Смерть
Неизвестно