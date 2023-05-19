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Астраханцов Марко (Ермолаев)

Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Астраханцов Ермолай Степанов

Мать: Астраханцова Матрона Ермолаева

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Астраханцов Ермил (Ермило) Марков

Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия (Павлова)

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Астраханцов Григорий Марков

Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия (Павлова)

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Дарья Маркова

Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия (Павлова)

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Евдокия (Павлова)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812