Астраханцов Марко (Ермолаев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Астраханцов Ермил (Ермило) Марков
Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия (Павлова)
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Астраханцов Григорий Марков
Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия (Павлова)
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Дарья Маркова
Мать ребёнка: Астраханцова Евдокия (Павлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812