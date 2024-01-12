Кириян (Макаренко) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириян (Макаренко) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Макаренко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириян Григорий Иванович

Краснодарский край, станица Гастогаевская
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириян Григорий Иванович

Краснодарский край, станица Гастогаевская
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириян Григорий Иванович

Краснодарский край, станица ....
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириян Григорий Иванович

Краснодарский край, станица Гастогаевская
Рождение ребёнка
28.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириян Григорий Иванович

Краснодарский край, станица Гостогаевская
Развод
Неизвестно

Муж: Кириян Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириян Григорий Иванович

Смерть
1977
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно
станица Гастогаевская, Красноярский край
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