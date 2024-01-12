Кириян (Макаренко) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Макаренко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1930
Краснодарский край, станица Гастогаевская
Рождение ребёнка
1932
Краснодарский край, станица Гастогаевская
Рождение ребёнка
1934
Краснодарский край, станица ....
Рождение ребёнка
1937
Краснодарский край, станица Гастогаевская
Рождение ребёнка
28.08.1940
Краснодарский край, станица Гостогаевская
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно
станица Гастогаевская, Красноярский край