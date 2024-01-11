Халитов Галиулла Гибатович
Место рожденияд.Равилова, Абзелиловский район
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Халитов Гибадулла (Гыйбат)
Мать: Халитова ?
д.Равилова, Абзелиловский район
Рождение ребёнка
01.05.1930
Сын: Халитов Минулла Галиуллович
Мать ребёнка: Халитова Миникамал
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Басырова Рамиля Галиулловна
Мать ребёнка: Халитова Миникамал
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Галинур Галиуллович
Мать ребёнка: Халитова Миникамал
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халитова Миникамал
Смерть
1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.