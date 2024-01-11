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Халитов Галиулла Гибатович

Место рождения

д.Равилова, Абзелиловский район

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Халитов Гибадулла (Гыйбат)

Мать: Халитова ?

д.Равилова, Абзелиловский район
Рождение ребёнка
01.05.1930

Сын: Халитов Минулла Галиуллович

Мать ребёнка: Халитова Миникамал

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Басырова Рамиля Галиулловна

Мать ребёнка: Халитова Миникамал

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Галинур Галиуллович

Мать ребёнка: Халитова Миникамал

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халитова Миникамал

Смерть
1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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