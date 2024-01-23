Сурайкин Александр Иванович 02.04.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Сурайкин Александр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.04.1926, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1981, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Сурайкин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Жукова Ольга Борисовна1925 г.р.
Минина Кира Павловна22.11.1923 г.р.
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Дети
Сурайкин Андрей Александрович20.12.1948 г.р.
Жуков Сергей Александрович20.10.1957 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1926

Отец: Сурайкин Иван

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Кира Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Ольга Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурайкина Калиса Давыдовна

Рождение ребёнка
20.12.1948

Сын: Сурайкин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Сурайкина Калиса Давыдовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.10.1957

Сын: Жуков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Жукова Ольга Борисовна

Смерть
1981
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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