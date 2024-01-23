Сурайкин Александр Иванович
мужской, родился 02.04.1926, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1981, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСурайкин ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Жукова Ольга Борисовна1925 г.р.
Минина Кира Павловна22.11.1923 г.р.Показать еще 1
Дети
Сурайкин Андрей Александрович20.12.1948 г.р.
Жуков Сергей Александрович20.10.1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1926
Отец: Сурайкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Кира Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Ольга Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1948
Сын: Сурайкин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Сурайкина Калиса Давыдовна
Рождение ребёнка
20.10.1957
Сын: Жуков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Жукова Ольга Борисовна
Смерть
1981