Мавра Ивановна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

15.06.1884

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Фалов Иван Дмитриевич

Мать: Варвара Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1863

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1884

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Смерть
15.06.1884
Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния

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