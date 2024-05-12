Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти15.06.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Фалов Иван Дмитриевич
Мать: Варвара Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1863
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1884
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Смерть
15.06.1884
Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния