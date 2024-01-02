Терехина Афанасия Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехина Афанасия Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

26.04.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1902

Сын: Терехин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Терехин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1903

Сын: Терехин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Терехин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Терехин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Терехин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1904

Дочь: Терехина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Терехин Михаил Иванович

Потанино Калачинского района Омской области
Смерть
26.04.1905
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