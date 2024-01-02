Терехина Афанасия Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти26.04.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1902
Отец ребёнка: Терехин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1903
Отец ребёнка: Терехин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Терехин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1904
Дочь: Терехина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Терехин Михаил Иванович
Потанино Калачинского района Омской области
Смерть
26.04.1905