Полозов Денис Терентьев
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Полозов Терентий Стефанов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Полозова (Полозова) Меланья Денисовна
Мать ребёнка: Полозова Евдокия Данилова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Полозов Василий Денисович
Мать ребёнка: Полозова Евдокия Данилова
Смерть
Неизвестно