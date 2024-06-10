Полозов Денис Терентьев 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полозов Денис Терентьев

Место рождения

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Полозов Терентий Стефанов

Мать: ?

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полозова Евдокия Данилова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Полозова (Полозова) Меланья Денисовна

Мать ребёнка: Полозова Евдокия Данилова

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Полозов Василий Денисович

Мать ребёнка: Полозова Евдокия Данилова

Жастково, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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