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Шевченко илья Вадимович
Шевченко илья Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.2000
Пол
Мужской
Отец
Шевченко Вадим Сергеевич
Мать
Шевченко (Козаева) Елена Георгиевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2000
Отец:
Шевченко Вадим Сергеевич
Мать:
Шевченко Елена Георгиевна
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