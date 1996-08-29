Карина Александровна Недожогина ( Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карина Александровна Недожогина ( Петрова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1996

Отец: не указан

Мать: Лилиана Фёдоровна Уразова (Бекир)