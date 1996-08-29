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Карина Александровна Недожогина ( Петрова)
Карина Александровна Недожогина ( Петрова)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1996
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лилиана Фёдоровна Уразова (Бекир)
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1996
Отец: не указан
Мать:
Лилиана Фёдоровна Уразова (Бекир)
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