Насонов Илья Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Насонов Иван Иванов
Мать: Насонова Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Ильина
Мать ребёнка: Насонова Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Насонов Иван Ильин
Мать ребёнка: Насонова Парасковья Петрова
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Афанасья Ильина
Мать ребёнка: Насонова Парасковья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно