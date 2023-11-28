Насонов Илья Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонов Илья Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Насонов Иван Иванов

Мать: Насонова Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Ильина

Мать ребёнка: Насонова Парасковья Петрова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Насонов Иван Ильин

Мать ребёнка: Насонова Парасковья Петрова

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Афанасья Ильина

Мать ребёнка: Насонова Парасковья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Парасковья Петрова

Смерть
Неизвестно
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