Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Амельян Ярмолаев
Отец ребёнка: Ярмола Радионов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Моисей Ярмолаев
Отец ребёнка: Ярмола Радионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярмола Радионов
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно