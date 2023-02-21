Настасья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Амельян Ярмолаев

Отец ребёнка: Ярмола Радионов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Моисей Ярмолаев

Отец ребёнка: Ярмола Радионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярмола Радионов

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно