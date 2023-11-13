Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1975
Сын: Окулов Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: Окулов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фартхудинов Сергей
Отец ребёнка: Окулов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фартхудинов Рустам
Отец ребёнка: Окулов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фартхудинов Артур
Отец ребёнка: Окулов Валерий
Смерть
Неизвестно