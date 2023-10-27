Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Быхун Александра Ивановна

Отец ребёнка: Быхун Иван

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Быхун Демьян Иванович

Отец ребёнка: Быхун Иван

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Быхун Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Быхун Иван

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Быхун Федот Иванович

Отец ребёнка: Быхун Иван

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Быхун Вера Ивановна

Отец ребёнка: Быхун Иван

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быхун Иван

Смерть
Неизвестно
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