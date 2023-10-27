Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Быхун Александра Ивановна
Отец ребёнка: Быхун Иван
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Быхун Иван
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Быхун Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Быхун Иван
Рождение ребёнка
1903
Сын: Быхун Федот Иванович
Отец ребёнка: Быхун Иван
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Быхун Вера Ивановна
Отец ребёнка: Быхун Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быхун Иван
Смерть
Неизвестно