Николаев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.07.1931
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1956
Дочь: Николаева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Душечкина Августина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.03.1961
Сын: Николаев Николай Александрович
Мать ребёнка: Душечкина Августина Яковлевна
Смерть
1994