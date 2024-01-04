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Николаев Александр Михайлович

Место рождения

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.07.1931

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.07.1956

Дочь: Николаева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Душечкина Августина Яковлевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.03.1961

Сын: Николаев Николай Александрович

Мать ребёнка: Душечкина Августина Яковлевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
1994
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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