Сухачева (Матвеева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1938
Дата смерти19.12.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1938
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Матвеева Нина Сергеевна / Алырчиков Сергей
Смена имени
Неизвестно
Александр Федосов | Namesake individualID:7000174 | Namesake
Рождение ребёнка
25.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухачев Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухачев Николай Иванович
Смерть
19.12.2024
Кутуково
Причина смерти: Естественная смерть/старость