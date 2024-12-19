Сухачева (Матвеева) Александра Ивановна 29.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухачева (Матвеева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1938

Дата смерти

19.12.2024

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1938

Отец: Матвеев Иван Сергеевич

Мать: Матвеева (Прохорова) Марина Александровна

Крещение
Неизвестно
Восприемники: Матвеева Нина Сергеевна / Алырчиков Сергей
Смена имени
Неизвестно
Александр Федосов | Namesake individualID:7000174 | Namesake
Рождение ребёнка
25.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухачев Николай Иванович

Сомово, Мценский район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухачев Николай Иванович

Сомово, Мценский район, Орловская область
Смерть
19.12.2024
Кутуково
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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