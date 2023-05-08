Тураман Николай Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТураман Николай Юрьевич

Тураман Николай Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1990

Отец: не указан

Мать: Тураман Ольга Николаевна