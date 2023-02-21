Стефаров Аксинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1845
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Филипп Афонасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стефаров Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович
Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович
Смерть
1845