Стефаров Аксинья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефаров Аксинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Филипп Афонасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Стефаров Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович

Большое Думчино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Стефаров Егор Иванович

Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Стефаров Иван Христофорович

Смерть
1845