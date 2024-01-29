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(Черепанова) Марфа Ефимовна

Место рождения

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черепанов Ефим

Мать: не указана

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
01.08.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение Степана Николаевича Хребтова Деревни Таскаевой крестьянин Николай Иоаннов Хребтов и законная жена его Агафия Ефимиева , оба православные Восприемники: Медведской волости, села Дорогина-Замс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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