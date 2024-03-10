Лисовская Авдотья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Максим Дмитриевич
Мать: Авдотья Константиновна
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Лисовская Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Лисовская Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно