Лисовская Авдотья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская Авдотья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Максим Дмитриевич

Мать: Авдотья Константиновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Лисовский Семён Иванович

Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Лисовская Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Лисовский Фома Иванович

Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Лисовский Семён Иванович

Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Лисовская Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Лисовский Иван Васильевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовский Иван Васильевич

Лисово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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