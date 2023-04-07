Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Анисим Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Озимов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Виссарион Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евгения Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Феодосья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно