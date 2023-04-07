Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Анисим Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евгения Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Феодосья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно