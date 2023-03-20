(Шестакова) Агрипина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шестакова) Агрипина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шестаков Лев Никитович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно