Эленшлегер (Вульф) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭленшлегер (Вульф) Елизавета Яковлевна

Эленшлегер (Вульф) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вульф Якоб Егорович

Мать: Вульф ?