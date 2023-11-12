Куршева Александра Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршева Александра Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1991

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1991

Отец: Куршев Олег

Мать: Синицина Наталья Николаевна

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